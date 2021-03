Volvo dévoile le nouveau C40 Recharge

Alors que l’essai du XC40 Recharge Pure Electrique arrivera très prochainement sur blogautomobile, Volvo dévoile cette semaine le tout nouveau C40 Recharge.

Près de cinq ans après un concept car similaire, Volvo présente un tout nouveau SUV Coupé de série. Basé sur la plateforme CMA déjà vue sur le XC40, quelques différences sont pourtant à relever. Avec sa ligne de toit fuyante, il proposera des proportions très légèrement différentes en affichant par exemple 4432 mm de long (+7mm). Son regard évolue également en adoptant une forme différente et une nouvelle technologie LED nommée Pixel. En résumé, des dizaines de pixels par phares peuvent s’éteindre en fonction des autres usagers de la route.

Contrairement à son cousin, le C40 sera proposé uniquement en motorisation 100 % électrique. Il reprend alors le système Twin-Engine de 408 ch et la batterie 78 kWh. Cela lui permet de proposer des performances surprenantes, avec un 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, et une autonomie de 420 km selon le cycle WLTP. Des mises à jour à distance devrait même permettre d’augmenter ce chiffre dans les prochaines semaines.

A l’intérieur, on retrouvera le système d’info-divertissement Android Automotive développé conjointement avec Google. Les passagers auront alors accès à un gros catalogue d’applications comme Google Maps. De plus, le C40 Recharge sera le premier véhicule sans aucune trace de cuir à l’intérieur. Seuls des plastiques de haute qualité et du tissus habilleront l’habitacle.

Les prix ne sont pas encore annoncés mais le Volvo C40 Recharge devrait être 2 à 3000 € plus cher que le XC40 Recharge, soit un tarif d’entrée à environ 62 000 € minimum. Il sera proposé à la commande uniquement en ligne.