Essai Hyundai IONIQ 5 77 kWh 229 : près de 500 km en ville

Sept ans d’essais avec blogautomobile, et je n’avais encore jamais mis la main sur une Hyundai. J’ai alors choisi d’y remédier avec la IONIQ 5 dont on ne vous avait pas encore parlé. Essai dans sa nouvelle version 77,4 kWh.

Côté style la Hyundai IONIQ 5 est, comme sa cousine Kia EV6, une auto qui fait parler. On aime ou on n’aime pas, mais j’apprécie l’audace dans le coup de crayon de chacune. L’auto étant sur nos routes depuis déjà pas mal de temps, ce n’était plus trop une surprise d’en voir une. La surprise était plutôt à retrouver dans tous les petits détails stylistiques que je n’avais jamais remarqués. Je peux citer notamment les passages de roues crantés, les nervures sur les portes, ou la surprenante signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière ; dont je vous invite à bien observer les photos pour comprendre. Les designers ont aussi copieusement joué sur les lignes ou les volumes, sur les portes en particulier, pour donner du cachet à l’ensemble. À première vue, on ne l’imagine pas tellement, mais une fois devant nous, la IONIQ 5 en impose par ses dimensions. Déjà, les jantes 19 pouces y sont pour beaucoup, mais à titre de comparaison en termes de taille, elle n’est pas loin d’un Peugeot 5008 ou d’une Audi Q4 par exemple.

À bord, l’audace continue avec un habitacle qui sort de l’ordinaire. Comme souvent avec les modèles électriques, on se prend une petite claque de modernité. Ici, ça n’en fait pas des caisses et la recette fonctionne. Premièrement, j’aime particulièrement cet habillage clair qui offre énormément de luminosité. D’autant plus avec le grand toit vitré, de série sur cette finition Executive. En plus, dans la globalité, les finitions sont vraiment très flatteuses ; avec l’utilisation de quelques jolis matériaux bien trouvés. Et surtout, on n’est pas agressé par des kilos de plastiques durs. La IONIQ 5 peut, en plus, être bien équipée. On bénéficie ici des sièges à l’avant qui sont électriques, chauffants et ventilés. Mais on découvre également la caméra 360°, un système audio premium Bose, et de nombreuses aides à la conduite actives.

Sinon, j’ai été franchement surpris par l’espace arrière. Même derrière le conducteur, il y a beaucoup de place aux jambes pour de grands gabarits. Le dessin de la voiture, associé donc toujours à cette garniture de pavillon claire et au toit panoramique, offre également un beau sentiment de liberté. On note en prime l’absence de tunnel donnant 5 vraies places, et la possibilité de facilement coulisser la banquette ou le grand accoudoir central. Seul le coffre n’est quant à lui pas à cette image, avec « seulement » 527 litres de chargement (et 57 litres à l’avant).

Le modèle ici présent, millésime 2023, est équipé d’une batterie lithium-ion de 77,4 kWh, contre 72,6 kWh auparavant. Ceci lui permet de développer 10 ch de plus pour atteindre un total de 229 ch. Il s’agit donc de la version intermédiaire, avec grosse batterie et un seul moteur, placé sur l’essieu arrière. Et c’est bien suffisant, en matière de puissance d’une part – on y reviendra après – mais aussi en matière d’autonomie. Elle offre en effet l’autonomie la plus grande. De par sa conso officielle de 17 kWh/100, elle est homologuée pour 507 km en cycle mixte WLTP. C’est 384 km avec la petite batterie de 58 kWh et 481 km avec la version HTRAC de 325 ch. Dans la vraie vie, comme toujours, ce n’est pas la même chanson. Pourtant la IONIQ 5 est une bonne élève, en se montrant assez peu gourmande en électricité. Sur notre parcours de 850 km, elle aura au final dépensé 20 kWh/100 km, soit théoriquement 385 km. Le chiffre grimpe évidemment avec les quelques km réalisés sur autoroute (24 kWh/100 soit 320 km). Mais peut aussi aisément baisser à 15,5 kWh/100, sans forcer en ville (soit 495 km).

Au volant, la Hyundai IONIQ 5 est très agréable de par son aisance sur tous les types de trajet, et sa vivacité. La puissance, que j’évoquais plus haut, est bien là, notamment grâce au gros couple de 350 Nm. Si l’exercice du 0 à 100 km/h pur n’est pas stratosphérique, 7,2 secondes, on est quand même agréablement surpris par les accélérations et reprises. Évidemment, vous le savez maintenant, c’est instantané, les premiers mètres peuvent nous plaquer au siège en écrasant la pédale. Mais à l’inverse, en jouant avec les modes de conduite, elle montre un tout autre caractère. Douce comme un agneau. Et là, l’ i-Pedal prend tout son sens, j’en suis un grand fan. Cela apporte une sérénité dans la conduite, et il ne reste presque qu’à gérer le volant. En tout cas en ville, on oublie totalement la pédale de frein. Sérénité encore, avec l’excellente consistance dans le volant justement. On fait facilement corps avec la voiture. Elle fait ainsi preuve de précision et nous procure à la fois l’envie de manœuvrer, mais aussi de hausser le rythme. Dès lors, son comportement se montre un peu plus joueur, malgré une pointe de sous-virage, et procure du plaisir au conducteur.

Bien que plaisante à conduire, la Hyundai IONIQ 5 n’est malheureusement pas exempte de petits défauts. J’ai notamment été assez déçu par une insonorisation qui est à mon sens perfectible. On ne se sent pas totalement enfermé dans le petit cocon qu’elle devrait être. De même, j’aurais aimé ressentir mieux la sensation « tapis volant ». Afin de soutenir le gros poids de l’engin (2100 kg) et limiter la prise de roulis, le réglage des suspensions me semble en effet trop dur pour une telle auto. On souffre alors de quelques trépidations et secousses qui gâchent parfois l’expérience. Les grosses jantes ne doivent pas aider également… Dommage pour une auto qui dépasse tout de même les 51 000 € dès le premier niveau de finition, et atteint ici les 60 790 €. Heureusement à ce prix-là, il ne reste plus que des accessoires secondaires (triangle, stickers, porte-vélo, …) à sélectionner sur le configurateur. Un tarif qu’elle justifie en partie par sa grande puissance de charge, jusqu’à 225 kW. De quoi passer de 10 à 80 % en 18 minutes (ou 6/7h sur une Wallbox 11 kW).

Pour conclure, le constructeur sud-coréen nous offre là une auto très aboutie. On apprécie en effet être au volant de cette Hyundai IONIQ 5 77 kWh, en toute situation. Si son confort général pourrait être amélioré comme je le disais, elle n’en reste pas moins ultra séduisante au quotidien, et avenante. Enfin, sa recharge très rapide est un argument de poids face à une concurrence de plus en plus importante (large gamme du groupe VW et Tesla en tête).

Crédit photos : Thomas D. (Fast Auto)