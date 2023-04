Programme : le Tour Auto 2023 c’est cette semaine !

Préparez-vous à voir débarquer des dizaines de voitures de collection sur les routes de France cette semaine, le Tour Auto revient du 17 au 22 avril 2023, de Paris à Cannes. Programme !

Pour la petite histoire, c’est en 1992 que Patrick Peter, le fondateur de Peter Auto, relance le légendaire Tour de France Automobile qui avait vu le jour en 1899. Après plusieurs interruptions, c’est lors de la cinquantième édition en 1986 que l’aventure prend fin ; avant donc de revenir 6 ans plus tard dans un format Historique. L’événement est devenu une véritable institution pour les passionnés de voitures anciennes, attirant des milliers de spectateurs chaque année. Le Tour Auto est désormais scindé en deux catégories : Compétition et Régularité. Si les concurrents de la première doivent effectuer les meilleurs chronos lors des épreuves, ceux de la deuxième doivent se montrer plus précis. Ce qui signifie que les participants doivent respecter des temps de passage spécifiques pour chaque étape de la course, selon leur sous-catégorie. Cela met l’accent sur la précision de la conduite et l’entente entre pilote/co-pilote, plutôt que sur la vitesse pure.

Lundi 17 avril 2023 : Vérifications techniques à Paris

Comme depuis 2021, tous les concurrents ont rendez-vous au Grand Palais Éphémère, sur le Champ-de-Mars à Paris pour les vérifications techniques. L’occasion également pour peaufiner les derniers réglages ou apposer les stickers partenaires. Le public peut y accéder de 10h à 17h en achetant le programme 15 €.

Mardi 18 avril 2023 : Paris – Beaune

Après un départ très matinal de la capitale (6h), rendez-vous au château de Vaux-le-Vicomte pour le départ officiel du Tour Auto à 7h20. Après avoir traversé la Haute-Marne et la Côte d’Or par les petits villages, les concurrents sont attendus sur le célèbre circuit de Dijon-Prenois (gratuit). Une épreuve spéciale, sur route fermée, est à prévoir dans la journée. Pensez à surveiller la page Facebook de l’organisateur pour connaître tous les détails la veille de chaque spéciale. L’arrivée à Beaune est prévue à partir de 17h45 pour la première voiture.

Pour accéder au parc fermé, le programme est de nouveau demandé (15 €).



Mercredi 19 avril 2023 : Beaune – Clermont-Ferrand

Pour la deuxième journée, les participants sont attendus à Clermont-Ferrand à partir de 17h15. Entre temps, ils seront passés par le circuit de Bresse (gratuit) tôt le matin et auront réalisés deux épreuves spéciales.

Jeudi 20 avril 2023 : Clermont-Ferrand – Valence

Lors de cette 3e étape, le Tour Auto s’arrêtera sur le mythique circuit de Charade à partir de 7h45 (gratuit). Il faudra ensuite parcourir plus de 250 km pour rejoindre Valence à partir de 18h. Deux épreuves spéciales sont à nouveau prévues pendant la journée.

Vendredi 21 avril 2023 : Valence – Circuit Paul Ricard

Pour le 4e jour, direction le Paul-Ricard qui a été choisi comme « circuit-étape ». Les voitures devraient arriver à partir de 15h10, et l’épreuve chronométrée sur la piste se poursuivra jusqu’à la tombée de la nuit. La tribune Grand Prix Burger est gratuite, mais l’accès au parc fermé et les paddocks réclame le programme (15 €). Avant cela, deux spéciales auront été disséminées sur le trajet.

Samedi 22 avril 2023 : Circuit Paul Ricard – Cannes

Le dernier jour reliera le circuit Paul Ricard à la ville de Cannes pour la remise des Prix. Pas moins de 3 épreuves spéciales seront à effectuer pendant cette 5e étape, de quoi chambouler tout le classement !

N’oubliez pas que, comme chaque année, vous pouvez également les observer passer tout le long de la route. À votre fenêtre, au pied de votre maison, en centre-ville, perdu en pleine campagne, toutes les occasions sont bonnes pour créer une belle ambiance sur tout le parcours. Pour avoir suivi les équipages à plusieurs reprises ces 10 dernières années, je peux vous assurer que cela vaut le déplacement ! Retrouvez quelques-uns de nos plus beaux articles juste ici : 2022, 2021, 2019, 2018.

N’hésitez pas à consulter la liste des participants sur le site de Peter Auto, juste en cliquant ici : Liste des engagés au Tour Auto 2023. On notera par exemple la présence de deux BMW M1 Procar, deux Mercedes 300 SL, trois Ford GT40 ou bien sûr comme toujours un paquet de Porsche 911, et quelques anglaises mises à l’honneur pour cette édition 2023. Une réplique de Ferrari 512 M de 1971 devrait également faire pas mal le show !