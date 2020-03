On continue le tour des nouveautés de ce salon de Genève virtuel 2020 avec Alpine qui présente plusieurs actualités toutes tournées vers deux fils conducteurs : l’exclusivité et la personnalisation. Petit tour d’horizon des nouvelles propositions de la marque au A fléché.

Alpine A110 Légende GT

Comme son nom l’indique, cette édition limitée est basée sur la finition Légende de l’A110, le deuxième niveau de finition disponible au catalogue après Pure.

Cette édition spéciale mise sur le raffinement et la discrétion avec une configuration classieuse mais distinctive. La couleur extérieure Argent Mercure est exclusive tout comme la sellerie couleur Havane dont les sièges Confort sont bien évidemment repris de la Légende. Le package comprend un set de bagages assortis à la sellerie.

Les jantes arborent des éléments peints en or pâle tout comme les monogrammes sur les ailes avants ou encore l’inscription A-L-P-I-N-E sur la face avant. Autre élément exclusif, les feux arrières translucides du plus bel effet qui se fondent dans la couleur carrosserie et adoucissent le dessin de la poupe. Cette édition limitée a bien sûr un prix, 68 000 € pour accéder à la quintessence de l’esprit GT selon Alpine. Et vous ne serez que 400 dans le monde à pouvoir faire ce chèque. Conquis ?

Alpine A110 S Color Edition 2020

Alpine a entendu ses fans qui réclamaient de la couleur ! C’est chose faite avec cette première Color Edition 2020. Pourquoi 2020 ? Tout simplement car Alpine a choisi de dévoiler une nouvelle “Color Edition” chaque année. La Color Edition 2020 ne pourra donc être passée en commande qu’en …. 2020 !

Ce n’est pas pour autant en revanche qu’un nombre d’exemplaires est défini. Elle reprend une couleur historique chère à Alpine, le Jaune Tournesol, déjà vu sur l’A108 et l’A110 originelle. La base de cette édition est une A110 S donc la partie technique reste inchangée.

Outre la teinte extérieure, le liseré tricolore sur le montant C est remplacé par un liseré jaune & carbone, les jantes empruntées à l’A110 S Standard arborent une teinte noir mat tandis que l’habitacle se pare lui aussi de détails spécifiques tels que les A Fléchés ombragés en jaune brodés sur les dossiers des sièges baquets ou encore le point milieu du volant en cuir/alcantara lui aussi indiqué en ….. jaune ! Il faudra vous acquitter d’un chèque de 71 000 € pour repartir au volant de ce canari énervé.

ATELIER ALPINE

C’est le nom du nouveau programme de personnalisation Alpine qui vous permettra en plus des couleurs standards Blanc Glacier, Blanc Irisé, Bleu Alpine, Bleu Abysse, Noir Profond, Gris Tonnerre été Gris Tonnerre Mat de choisir parmi pas moins de 29 teintes de carrosserie différentes, sans compter les nouvelles couleurs qui arriveront au fil des “Color Edition” dévoilées chaque année. Qui a dit que le Bleu Alpine était trop commun ? Et ce n’est pas tout, vous pourrez également opter pour 5 couleurs d’étriers de freins différentes ou encore 5 modèles de jantes différents, dont vous pourrez également choisir la teinte à loisir. Alpine vient donc marcher sur les plates bandes de Porsche et ajoute une belle corde à son arc pour ravir les clients les plus capricieux, soucieux que chacun de leurs désirs soient exaucés.

Crédits Photos : Alpine