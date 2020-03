Alors que le salon de Genève bat son plein les boîtes mails débordent de “conférences de presse virtuelles”, j’ai décidé de jeter mon dévolu sur la grande nouveauté de BMW, le Concept i4. Toutes les infos juste ici !

“Le premier Gran Coupé 100 % électrique” : voilà comment BMW présente son Concept i4. Voilà qui commence bien, les Gran Coupé de la marque ayant toujours été d’un goût absolument exquis ; la dernière Série 8 GC ne fait pas exception. Ce Concept i4 n’échappe pas à la règle non plus : les lignes sont pures, les détails sobres, les volumes élégants, et la jolie teinte Frozen Light Copper met parfaitement l’ensemble en valeur – un petit bémol sur les crosses du profil et l’extracteur bleus, qui jurent un peu avec le reste de la ligne. Par contre, crevons l’abcès de suite : oui, le Concept i4 se dote d’une calandre plus haute que large. Une calandre qui a fait couler beaucoup d’encre…mais qui ne me gêne pas plus que ça, l’ensemble s’intégrant plutôt bien au reste de la carrosserie. Reste à voir son rendu sur la voiture de série, mais je ne me fais pas trop de souci.













L’extérieur du Concept i4 laisse facilement entrevoir la voiture de série qui se cache derrière ; l’intérieur suit le même thème. Certes, l’ensemble est d’une remarquable épure, mais la mise en production ne devrait pas trop poser de souci : toutes les commandes typiques des BMW actuelles sont bien là, dans leurs grandes lignes. L’association d’un tissu (en microfibres) et d’un cuir (tanné aux feuilles d’olivier, comme sur l’i3) très clairs, couplé à un toit entièrement vitré, confèrent au Concept i4 un habitacle des plus lumineux. De quoi mettre en lumière LA grande innovation trônant sur la planche de bord : un écran incurvé rassemblant compteurs et info-divertissement. BMW le présente comme une nouveauté incroyable, mais je dois dire que ça ne m’émeut guère : Mercedes propose la même architecture depuis fort fort longtemps. Bref, passons. Pas beaucoup d’innovations non plus sur les modes de conduite qui font changer l’ambiance intérieure. Petit détail qui tue : l’identité sonore du Concept i4 a été créée par Hans Zimmer !









Terminons sur les caractéristiques technique de ce Concept i4. Pas beaucoup de détails à vous fournir, si ce n’est que le moteur électrique développe 390 kW (soit l’équivalent de 530 ch), que la batterie de 550 kg est d’une capacité de 80 kWh et que l’autonomie est annoncée à 600 km WLTP -un peu optimiste d’après moi, mais ce n’est qu’un concept après tout. L’ensemble sera piloté par la cinquième (déjà !) génération de la technologie eDrive.







Ce Concept i4 vous fait saliver ? Je dois vous avouer n’en être pas très loin moi aussi. Mais il nous faudra attendre 2021 pour voir arriver l’i4 de série, qui sera fabriquée dans l’usine historique de Munich. Allez, plus que quelques mois à patienter…

