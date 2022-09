La Maserati GranTurismo est de retour !

J’avoue que je ne m’attendais pas du tout à cette news, mais voici la toute nouvelle Maserati GranTurismo.

Nouvelle ? Pas vraiment. Les images dévoilées aujourd’hui par la marque rappellent fortement la précédente génération entrée en production en 2007. 15 ans déjà ! Pourtant, pas mal de petites choses ont changé. Si la large calandre ovale est toujours de la partie, le regard évolue et devient plus vertical. Les phares reprennent en fait le dessin de la petite MC20. Tout comme les feux arrière d’ailleurs, tout en longueur. C’est finalement le profil qui change le moins, malgré un regard plus plongeant. On remarque que les ouïes latérales s’affinent et son long capot donne toujours le ton.

Son long capot d’ailleurs, abrite l’un des plus importants changements de cette nouvelle Maserati GranTurismo. En effet, l’auto abandonne définitivement le magnifique V8 d’origine Ferrari et fait désormais appelle au V6 bi-turbo “Nettuno”. On retrouve déjà ce dernier sous l’Alfa Romeo Giulia QV ou bien sûr la MC20. On ne sait pas encore quelle puissance il développera ou si plusieurs versions seront disponibles au catalogue. Ce qu’on sait ? C’est que la version Fulgore, 100 % électrique, développera quant à elle 1000 chevaux !

Si ce “restylage” de la Maserati GranTurismo arrive peut-être un peu tard pour révolutionner le Trident, on ne crache pas sur une nouvelle sportive. Les prix et disponibilité n’ont pas encore été annoncés mais croisons les doigts pour qu’elle arrive à convaincre un grand nombre de clients.