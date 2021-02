La nouvelle ŠKODA Fabia arrive bientôt

Škoda dévoile un premier teaser de sa future Fabia qui sera dévoilée avant l’été.

L’actuelle Fabia, en concession depuis 2014, tirera bientôt sa révérence et sera remplacée par un tout nouveau modèle. En reprenant la plateforme modulaire du groupe MQB-A0, elle partagera ses dessous avec la Scala mais également la Polo ou encore l’A1. Cette nouvelle architecture permettra notamment à la citadine d’être plus habitable. On sait d’ores et déjà que le volume de coffre sera augmenté de 50 litres, soit 380 litres contre 330 aujourd’hui. C’est bien mieux qu’une C3 ou une Clio à titre d’exemple.

Sous le capot, on retrouvera toujours des moteurs essence uniquement. Il sera surement possible d’opter pour deux niveaux de puissance, 95 ou 110 chevaux, grâce au bloc TSI Evo. La boîte automatique DSG7 sera toujours de la partie, tout comme les boîtes manuelles à 5 et 6 rapports. Une hybridation légère ne semble pas encore au programme, mais la nouvelle Fabia inaugurera tout un tas de nouvelles technologies embarquées qui étaient habituellement réservées aux gammes supérieures.

Côté style, nous avons augmenté la luminosité du teaser pour vous permettre d’en voir un peu plus. L’allure générale de la Škoda Fabia sera conservée grâce à un montant C toujours très imposant et pentu. L’image ne nous en dit pas beaucoup plus, mais on remarquera surtout une arrête latérale très marquée, qui devrait nettement aider à rajeunir et moderniser le modèle.