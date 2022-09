La Pagani Utopia se montre à Milan

Un peu de rêve, peut-être inaccessible, en ce lundi 12 septembre. Pagani dévoile en effet son troisième modèle, la Pagani Utopia.

Malgré les très nombreuses évolutions ou déclinaisons, cela fait déjà 11 ans que l’on connait celle qui succédait à la Zonda, la Pagani Huayra. Après plusieurs mois de spyshot voici donc les premières images officielles.

Beaucoup de changements sont à retrouver évidemment dans le coup de crayon, mais on reconnait au premier coup d’œil la touche du petit constructeur italien. La magie n’opère pas encore pour moi, mais quelques photos lui donne du charme. Comme la Huayra, il faut peut-être quelques rencontres avant d’être pleinement conquis. On retrouve bien sûr le quadruple échappement encerclé, le petit cockpit plongeant ou bien les doubles phares à l’avant.

Pas de downsizing, pas d’hybridation, pas de boite à double embrayage. La nouvelle Pagani Utopia se veut plus authentique que jamais. Elle embarque ainsi un bon gros V12 bi-turbo (quand même !) d’origine Mercedes. Il développe pas moins de 864 chevaux et 1100 Nm de couple. Ce dernier est entrainé par une boite manuelle à 7 rapports pour le plus grand bonheur des puristes. Performance oblige, une version automatisée Xtrac AMT est tout de même disponible.

Horacio, le fondateur, ne communique pas encore de chiffres. Mais grâce à son poids contenu de seulement 1280 kg, gageons qu’elle saura coller aux sièges les chanceux passagers ; tout en restant agile en courbe.

A l’intérieur aussi, la nouvelle hypercar se veut plutôt authentique. Elle n’arbore effectivement aucun écran central ou devant le passager. Seul un petit écran entre les compteurs servira à afficher les données importantes. Sinon, le conducteur pourra observer quelques cadrans analogiques et manipuler un nombre de boutons limité (comme quoi c’est possible !). Au final, l’habitacle se veut très épuré avec comme toujours des matériaux de qualité et une forte inspiration du monde aéronautique.

Grâce à la fidélité des clients, la Pagani Utopia, disponible à 99 exemplaires seulement, est déjà entièrement vendue. Peut-être encore un espoir avec la Pagani Utopia Roadster à venir ?