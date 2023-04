Nouveau Cupra Tavascan : 2e modèle 100 % électrique

Cupra dévoile la version de série du Tavascan présenté sous forme de concept car à Francfort en 2019. Il s’agit du second modèle 100 % électrique du constructeur.

Si on retrouve la forme générale du concept, un SUV coupé très à la mode en ce moment, plein de petits détails ont changé pour répondre aux contraintes de la série. On repère évidemment la signature lumineuse, tant à l’avant qu’à l’arrière, qui a radicalement changé. Elle inaugure un design très stylisé avec l’apparition de triangles rappelant quelque peu le logo de la marque. Globalement, le Tavascan fait honneur à l’image de Cupra avec son allure très sportive. Il affiche une énorme calandre béante, des arrêtes saillantes et des prises d’air impressionnantes sur le capot.

Le style intérieur fait preuve lui aussi d’originalité. On remarque bien sûr au premier regard l’énorme écran de 15 pouces. Mais c’est surtout la forme de la planche de bord, en T, qui impressionne. Elle marque une belle rupture avec le reste de l’habitacle tout en rondeur. Dommage que le petit écran devant le volant, déjà vu sur les dernières Volkswagen par exemple, vienne gâcher cette belle harmonie. L’identité sportive se ressent ensuite également avec les sièges baquets, disponibles de série.

Sous les panneaux de carrosserie, le Cupra Tavascan propose une belle cavalerie. Jusqu’à 340 ch sur la VZ avec un moteur à l’arrière de 286 ch et un autre à l’avant de 109 ch. La version Endurance quant à elle, conserve uniquement le moteur arrière. Les deux modèles embarque une batterie de 77 kWh, de quoi parcourir respectivement 520 km et 550 km selon un cycle WLTP. Sa puissance de charge de 135 kW permettrait de récupérer 70 % de jus (de 10 à 80 %) en 30 minutes.

Le Cupra Tavascan arrivera sur nos routes courant 2024. On n’en sait pour le moment pas plus concernant les tarifs. Plus gros et plus puissant que la Born, gageons qu’il s’échangera pour au moins 55 000 €.