Rétromobile 2023 : à ne pas louper !

Avant un (ou des ?) articles plus complet sur l’édition 2023 du salon Rétromobile, qui se tient actuellement et jusqu’à ce dimanche 5 février à la Porte de Versailles à Paris, voici les quelques pépites à ne surtout pas manquer.

Pour ma part, j’ai été séduit par une jolie Aston Martin DB4 GT Zagato “MP209 Special Lightweight” chez Lukas Huni.

Simon Kidston, qui avait fait sensation l’an dernier en réunissant 7 McLaren nous offre “L’Esposizione” avec un autre joli stand présentant 9 modèles exceptionnels.

Clou du spectacle chez Artcurial, la Ferrari 250 LM facilement remarquable à l’entrée du stand. Celle-ci pourrait dépasser les 20 millions d’euros… La maison de vente aux enchères réclame l’achat d’un catalogue pour entrer sur le stand. Mais la majorité des voitures sont observables aisément depuis les allées.

Quoi qu’il arrive, les fans de Ferrari sont toujours bien lotis à Rétromobile. On pourrait presque dire qu’il y en a au moins une sur chaque stand. Et ce n’est pas pour me déplaire. (Mention spéciale pour la 250 GTO chez Richard Mille…)

La Porsche 917K aux couleurs Gulf, bien en évidence chez Girardo, attire l’œil. Ce châssis est, je cite : “le rôle principal et gagnante de la course dans le film Le Mans avec Steve McQueen en 1971”. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus.

Plus généralement, à l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans en juin prochain. Des modèles ayant fait les grandes heures de la course mancelle sont grandement à l’honneur cette année. Il y en a un peu partout.

On aime aussi dénicher les modèles bien colorés. Comme ici avec ce duo de Mercedes 300 SL chez le spécialiste HK Engineering.

Plus terre à terre, n’hésitez pas à faire un tour du côté de Renault qui célèbre les 30 ans de sa Twingo. Au premier plan, un joli exemplaire bodybuildé, et juste derrière un modèle hommage à Bugatti. On apprécie notamment les jantes venues tout droit de l’EB110 !

Sinon, si vous êtes globalement plus attirés par les supercars de l’ère moderne, il y a de quoi être satisfait lors de votre visite. On remarquera tout particulièrement cette très rare Lamborghini Reventon. Ou encore une toute aussi rare Mercedes SLR Stirling Moss. Et vous savez quoi ? Il y en a même une deuxième, sur le stand RM Sotheby’s cette fois.

Pour rappel, le salon Rétromobile est ouvert vendredi 3 février de 10h à 22h et ce week-end de 10h à 19h. Tarifs : 21€ en ligne et 24€ aux caisses (gratuit pour les moins de 12 ans). Toutes les infos juste ici sur retromobile.fr.

Crédit photos : Thomas D. (Fast Auto)