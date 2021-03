BMW i4 & iX : plus d’infos !

La conférence annuelle du Groupe BMW a amené tout un lot de déclarations et de nouveautés. Nous allons nous focaliser sur deux en particulier : les premières images de l’i4 et la tarification de l’iX.

Commençons par l’i4. Elle a été teasée, camouflée, annoncée, mais aujourd’hui vient l’heure des premières images officielles. Nous n’aurons d’ailleurs ps grand chose d’autre à vous proposer, BMW ayant été plus de succinct dans son communiqué… Tout juste savons-nous que les 530 ch de ce Gran Coupé lui permettront de passer le 0 à 100 km/h en 4 secondes et que l’autonomie pourra aller jusqu’à 590 km WLTP. Des chiffres prometteurs ! Et nous apprenons également avec délice qu’une version M est en préparation, et ça j’achète. Profitons du reste de cette belle carrosserie : certes, la si controversée calandre est présente, mais je continue à trouver qu’elle n’est pas si choquante que ça, surtout avec ce bouclier moins agressif que les versions thermiques. Pour le reste, les proportions reprennent pour mon plus grand plaisir celles de sa prédécesseure, dont vous pouvez retrouver l’essai ici en 435i.







La seconde grande annonce de BMW porte sur un véhicule un peu plus…controversé : le BMW iX.

Bon. Concernant le design extérieur, je me contenterai de dire que le gris lui va mieux que le blanc. Ce qui nous intéresse aujourd’hui, c’est l’officialisation de la gamme de lancement et de leurs tarifs. Le BMW iX, donc, sera proposé en deux versions, sobrement dénommées xDrive40 et xDrive50 -comme pour l’Audi e-tron, le terme “xDrive” ou “quattro” est franchement usurpé, puisqu’il n’y a aucun lien mécanique entre les essieux avant et arrière : les quatre roues motrices étant obtenues par un moteur électrique sur chaque axe. Pour le xDrive40, BMW annonce 300 ch en cumulé, de quoi promettre un 0 à 100 “en un peu plus de 6,0 secondes”. Côté batterie, ses 70 kWh de capacité donnent droit, grâce à une très intéressante consommation moyenne “inférieure à 20 kWh aux 100 km”, à une autonomie dépassant les 400 km. Côté recharge, le BMW iX xDrive40 peut supporter jusqu’à 150 kW de puissance, lui permettant de gagner 90 km en 10 minutes et de regagner 70 % de la batterie en moins de 40 minutes.





La version xDrive50 muscle un peu le game, avec cette fois-ci 500 ch et un 0 à 100 expédié en moins de 5 secondes. Là aussi, une consommation assez bluffante (aux alentours des 21 kWh/100 km) permettrait de tirer plus de 600 km WLTP de l’énorme batterie de 100 kWh. La capacité de recharge suit, avec une puissance maximale portée à 200 kW, de quoi promettre les mêmes temps de charge que son petit frère.







Parlons peu parlons thunes : le BMW iX arrivera à la fin de l’année avec les deux versions présentées ci-dessus. Le xDrive40 débutera à 86 250 € (soit, d’après le communiqué, le même tarif qu’un X5 hybride équivalent) et le xDrive50 commencera, lui, à 103 500 €. Vous pouvez en attendant configurer la…chose en cliquant juste ici.





L’extérieur est ce qu’il est, mais je trouve cet habitacle absolument sublime

Via BMW.