Quand les motos embarquent des technologies jusqu’alors réservées aux voitures, que se passe-t-il?

La BMW R 1250 RT est l’illustration la plus récente de cette tendance. Suivie juste après par la nouvelle Ducati

Vous connaissez bien évidemment BMW pour ses voitures et nous essayons régulièrement des modèles de la marque (regardez par là) mais la marque produit aussi des motos depuis 1923, sous le nom de BMW Motorrad.

En essayant avec mon ami Léo la F750GS, nous avions déjà été impressionnés par la technologie embarquée mais la R 1250 RT, grosse routière va encore plus loin.

Harley Davidson avait placé la barre assez haut en proposant une moto compatible CarPlay et Android Auto, le tout dans un écran de 6.5 pouces appelé Boom Box GTS.

BMW Motorrad renchérit avec une première sur une moto…

L’Active Cruise Control !

En effet depuis déjà longtemps les motos de différentes marques proposent le régulateur de vitesse (basique) qui maintient donc la vitesse de la moto, peu importe ce qu’il se passe.

Et également depuis quelques années on trouve dans les voitures (et camions), l’Active Cruise Control à savoir un système dynamique qui ralentit le véhicule si celui qui nous précède ralentit, et réaccélère s’il s’éloigne. Cela permet de maintenir une distance de sécurité correcte entre les deux.

La R 1250 RT est la première moto à ma connaissance à embarquer l’Active Cruise Control (ACC) et cela se fait à l’aide d’un radar pas trop mal intégré dans la nouvelle calandre de celle-ci :

Et

Le radar se trouve sous le feu avant adaptatif qui éclaire la route même dans les virages (et qui est désormais LED), un système qui existe depuis déjà dix ans. On le voit au centre sur le schéma ci-dessous :

Éclairage qui apparemment pourra même – dans le futur – faire un signe de salut, d’au revoir… on ne s’arrête plus!

Le système Active Cruise Control – développé par Bosch fonctionne en gros comme ceci :







On retrouve donc des réglages similaires à ce que l’on connaît dans les voitures, la possibilité de régler la distance entre le véhicule qui nous précède et nous.

Quand on n’a pas l’option ACC (oui tout est en option chez les allemands), on dispose du “DCC” pour Dynamic Cruise Control qui lui est capable de freiner la moto en descente par exemple pour maintenir la vitesse réglée.

Un écran plus grand que certaines voitures

Les photos ne lui font pas honneur mais la R 1250 RT intègre aussi la dernière génération d’écrans conçue par la marque pour les motos et qui fait … 10,25 pouces! C’est gigantesque. L’écran des autres modèles de la marque fait 6.5 pouces, il est donc presque 2 fois plus grand.







Le modèle RT (et le modèle K) de la marque ont longtemps été en retard de ce côté et avaient des afficheurs bien plus .. euh… austères :

Photo par UltimateMotorCycling

On est vraiment sur un bond générationnel.

D’ailleurs je plaisante souvent en disant que les constructeurs de motos savent faire comme Apple: sortir chaque année un produit qui te donne l’impression que celui que tu viens d’acheter est dépassé.

Et pour un récapitulatif de toutes les nouveautés de cette grosse moto :









Ca y est, ça me donne envie d’aller faire un tour… Et donc évidemment la Ducati Multistrada V4 vient d’être annoncée, elle embarque également un radar avant ET … car “italians do it better”, un radar arrière, eux aussi fabriqués par Bosch.