Expresso News #86 : l’actu auto de la semaine

Alors qu’on vous a parlé plus en détail hier du nouveau Mazda MX-30 R-EV, et son moteur rotatif, voici l’actu auto de la semaine.

Fin de carrière pour la Renault Megane RS avec cette édition limitée “Ultime”. Elle est basée sur la version Trophy-R avec châssis cup et 300 chevaux sous le capot. Elle n’inaugure pas de nouveauté et sera uniquement proposée avec des stickers spécifiques sur la carrosserie et une plaque numérotée à l’intérieur. Nous ne reverrons plus de modèle “Renault Sport”, qui laisse place désormais à Alpine pour les véhicules sportifs. Seuls 1976 exemplaires seront construits, en souvenir de la création de Renault Sport.

Le Jaguar i-Pace passe par la case restylage. Apparu en 2018, il était alors l’un des premiers gros SUV familiaux à ne fonctionner qu’à l’électricité. Depuis, le marché a beaucoup évolué et il a du mal à trouver sa place. Pour se relancer, le constructeur lui offre une petite cure de jouvence extérieure. Il inaugure une nouvelle calandre pleine et de nouvelles jantes. Par contre, pas de changement à l’intérieur, ni sur sa fiche technique. Il conserve son moteur de 400 chevaux et sa batterie de 90 kWh.

Rien ne vous surprend sur cette image du Suzuki Jimny ? Hé oui, c’est la première fois que le petit 4×4 japonais se dote d’une carrosserie à 5 portes. Dans l’opération, il passe de 3,65m à 3,98m et prend moins de 100 kg sur la balance. Pas de nouveautés sous le capot, il conserve le 1,5 l essence de 105 ch. Malheureusement, les normes européennes empêchent le constructeur de le proposer sur notre territoire ; pour éviter d’exploser le quota de CO2. Seule la version utilitaire 3 portes, 2 places, demeure donc chez nous….

Dacia dévoile au Salon de Bruxelles, la Dacia Spring Extreme. Cette dernière embarque le nouveau moteur electrique de 65 chevaux. Contre 45 ch actuellement. Pas de changement en revanche concernant la batterie qui reste à 27,4 kWh et promet 220 km d’autonomie en cycle WLTP (305 km en ville). Seule la modification du réducteur, démultipliant le couple, permettra d’obtenir des accélérations plus dynamiques. Disponible à la commande dès ce 17 janvier au prix de 22 300 €.

Le Jeep Avenger, découvert au Mondial de Paris en octobre dernier, vient d’être largement élu “Car of the year 2023”. Avec 328 points, décernés par plus de 60 journalistes européens, il devance le Volkswagen ID.Buzz (241 points) et le Nissan Ariya (211 points).