Aller plus loin en Mazda MX-30 R-EV

Alors que malheureusement nous n’avons pas encore eu l’occasion de tester le Mazda MX-30, voici que le constructeur dévoile une nouvelle version appelée MX-30 R-EV, équipée d’un générateur d’autonomie.

Le modèle 100 % électrique, présenté en 2019, offre une autonomie officielle de 200 km. Moins dans la vraie vie. Ce qui est assez peu pour un véhicule au gabarit de Citroën C4 ou BMW X2. Pour pallier son manque de polyvalence, il signe donc le retour du moteur rotatif pour devenir un véhicule hybride rechargeable.

Mais pas n’importe lequel, car ce moteur thermique n’entraine pas les roues, il sert seulement à prolonger l’autonomie en rechargeant la batterie. Cette dernière est désormais plus petite, 17,8 kWh contre 35,5 kWh, et permettra de parcourir jusqu’à 85 km en cycle mixte WLTP. En revanche, le réservoir de 50 l d’essence, permettra d’aller nettement plus loin en se ravitaillant plus facilement. On table sur 5 à 600 km, toutes énergies confondues.

Le moteur rotatif a été choisi pour sa capacité à développer toute la puissance (74 ch) nécessaire à la recharge, tout en restant très compact. Il est situé dans le compartiment moteur aux côtés du générateur et du moteur électrique. Ce dernier est plus performant que la version 100 % électrique, passant de 145 à 170 chevaux. Il profitera alors d’accélérations et relances plus dynamiques, le 0 à 100 km/h étant cette fois abattu en 9,1 s, contre 9,7 s. Enfin, il sera possible de recharger la batterie de 20 % à 80 % en 25 minutes en le branchant sur une borne à courant continu jusqu’à 36 kW.

Le Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV, son nom complet, sera disponible avant l’été au prix de 38 250 € minimum. Une édition de lancement sera quant à elle proposée à 45 450 €.