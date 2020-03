Quelques jours après la Zoé, Renault dégaine deux nouvelles séries limitées pour la Clio et la Twingo.

On ne rigole pas chez Renault ! La Clio et la Twingo suivent donc la Zoé sur les traces des séries limitées… La Clio se voit donc parée du doux nom de COOL CHIC, vous l’aurez compris, à la fois cool et chic ! (J’entends déjà les anciens fredonner colchique dans les prés)

Basée sur la finition INTENS, cette série limitée Cool Chic y ajoute l’écran 9,3 pouces ainsi que la caméra 360° avec radars de stationnement avant. Présentée dans ses couleurs de lancement Brun Vison et Bleu Celadon. Le design extérieur est agrémenté de coques de rétroviseurs, de la jupe arrière et des cabochons de roue en Noir Brillant. Enfin, les jantes 17’’ Viva Stella diamantée gris viennent dynamiser la silhouette de cette série limitée Cool Chic.

L’habitacle lui aussi reçoit des éléments spécifiques, avec notamment une sellerie Cuir synthétique / Tissu et une ambiance intérieure exclusive aux tons bruns surlignés par des surpiqûres bleues.

Le série limitée Cool Chic est disponible avec une large gamme de motorisations (TCe 100, TCe 100 X-Tronic, TCe 130 EDC et le Blue dCi 115), à partir de 21 100€ :

La Twingo n’est pas en reste avec une série limitée dénommée SIGNATURE, un nom tout de suite un peu plus classe. Il nous donne aussi des indications sur la déco pensée par Renault. Également basée sur la finition INTENS, cette série limitée reçoit une teinte Bleu Océan inédite (très chouette). Elle est pourvue d’un stripping latéral signé « TWINGO » et de nouvelles jantes alliage 15’’ Altana avec cabochon de roue rouge. Des badges « Signature » et une calandre supérieure et inférieure chromée sont également de la partie.

Dans l’habitacle, les décors de planche de bord reprennent la couleur Bleu Océan. La sellerie mixte reçoit un lettrage imprimé au nom des lettres « T-W-I-N-G-O » (Original non ?). Enfin, elle dispose de surtapis marqués de liserés rouges et bleus (Vous savez, ceux-là même qu’on est obligé de négocier habituellement en signant le bon de commande) et des seuils de porte spécifiques siglés « TWINGO » (Au cas où vous n’auriez pas bien compris).









En termes d’équipements, Twingo Signature dispose de la climatisation automatique, de l’aide au parking arrière avec caméra de recul et l’allumage automatique des essuie-glaces, quand il pleut bien entendu.

La série limitée Twingo Signature est disponible en 3 motorisations (SCe 75, TCe 95 et TCe 95 EDC), à partir de 15 700€.

Ces deux séries limitées sont déjà disponibles en concession. Lavez-vous bien les mains avant de les essayer.

Crédits photos : Renault