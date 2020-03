Après avoir régulièrement évoqué ici-même les nouveautés du Salon de Genève (GIMS 2020), nous apprenons ce matin l’annulation de cet évènement automobile, l’un des plus importants de ce début d’année.



En raison des premiers cas de coronavirus (covid-19) apparus en Suisse, le Conseil fédéral a choisi d’interdire tous les évènements réunissant plus de 1000 personnes dans le pays ; et ce jusqu’au 15 mars. Le GIMS 2020 est donc pleinement touché et a d’ores et déjà commencé le démontage des stands. Les nombreux constructeurs encore présents dans ces salons internationaux vont devoir repenser leur communication pour dévoiler les concept-cars et nouvelles voitures prévus à l’occasion. Nous ne manquerons d’ailleurs pas de vous tenir au courant sur ces pages ou nos réseaux sociaux.

Initialement prévu du 5 au 15 mars, avec plus d’un demi-million de visiteurs attendus, vous êtes probablement nombreux à avoir acheté vos places depuis plusieurs semaines. Rassurez-vous, par un communiqué officiel, les organisateurs confirment que tous les billets seront bien sûr remboursés. Ils vous invitent alors à vous rapprocher de votre lieu ou site de vente.

En espérant que cette annulation imprévue n’enterre pas définitivement ce rendez-vous incontournable, nous souhaitons bon courage à toutes les équipes !