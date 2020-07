Aussitôt officielle, aussitôt repérée : nous avons obtenu les tous premiers clichés de la nouvelle Citroën C4 dans la rue ! Et on vous en fait profiter…

Les vrais de vrais auront reconnu le lieu : c’est aux abords du centre PSA de Vélizy que nous avons débusqué la toute dernière Citroën C4. Alors, certes, elles sont pour le moment de l’autre côté du grillage…mais elles sont visibles quand même ! D’autant que mon petit doigt me dit que les prototypes non camouflés seront très prochainement lâchés en pleine rue pour les derniers essais de mise au point. Si vous êtes proches de Sochaux, Carrières-sous-Poissy, Vélizy ou de la Ferté-Vidame…ouvrez l’œil 😉

Qu’avons-nous donc là ? Trois prototypes de la C4 : une noire et deux blanches, stationnées entre des voitures de la gamme actuelle de PSA. Parfait pour pouvoir les comparer ! Ce qui ressort, c’est le côté très massif de l’arrière, capable de rendre une 508 SW presque frêle. Mais attention, j’emploie ici le terme “massif” avec un sous-entendu très positif : il émane de la Citroën un côté rassurant, protecteur. Agréable, somme toute !

Petit rappel, au cas où vous auriez raté le train : cette C4, donc, est la dernière née de la gamme et prend la succession de la très regrettée C4 Cactus (du moins de mon côté). Fidèle aux promesses, la compacte proposera dès son lancement trois propositions de motorisation : essence et diesel, certes, mais également une inédite proposition 100 % électrique. Elle reprend ainsi les soubassements des Peugeot e-208 et DS 3 Crossback E-Tense avec une batterie de 50 kWh et un moteur de 136 ch, proposant une autonomie de 340 km WLTP.

La C4 arrivera en concession en fin d’année, à des tarifs encore inconnus. On vous en reparlera au moment des essais officiels !

Un grand merci à notre gentil lecteur aux yeux grands ouverts…