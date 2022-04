Essai Suzuki Swace Hybride : à vous de choisir !

Après avoir pris en main l’Across il y a quelques mois, il ne restait plus qu’à tester un dernier modèle né du partenariat entre Suzuki et Toyota : la Swace. Voici sans transition notre essai.

Mais je la reconnais non ?

Elle vous dit quelque chose cette Suzuki Swace ? Hé bien c’est normal, il s’agit ni plus ni moins qu’un clone de la bien connue Toyota Corolla Touring Sports. Hormis les logos, peu de choses pourront vous mettre la puce à l’oreille. Les éléments de carrosserie sont strictement identiques, sauf le bouclier avant. Ce dernier accueille désormais une calandre plus étroite, et deux prises d’air factices viennent entourer les antibrouillards. Sinon c’est la même. En termes de dimensions, la Swace mesure donc 4,65 m de long, 1,79 m de large et 1,46 m de haut.

Des choses qui changent à l’intérieur ?

La réponse est non. On reprend la planche de bord, on change le logo et voici une seconde voiture ! Le style n’est pas très chaleureux, noir et plein de plastique, mais le tout se veut au moins ergonomique. L’écran 8 pouces tactile, qui manque de modernité, présente néanmoins toutes les informations et accessoires nécessaires. Puis, on est ravi de bénéficier de boutons physiques pour la climatisation.

Malgré sa configuration break, l’espace à bord ne sera pas un critère numéro un de sélection. Enfin pas d’inquiétude, cela reste tout de même raisonnable. À l’avant, tout va bien, le conducteur comme le passager seront bien accueillis. À l’arrière en revanche, seuls les enfants seront pleinement à leur aise ; surtout qu’il n’y a pas l’important tunnel de transmission qui viendrait condamner la place centrale. C’est plutôt au cas où vous auriez l’habitude de trimballer des adultes, ou de grands ados, que la question se posera. La place aux jambes et à la tête est juste ce qu’il faut pour accueillir une personne d’1m80, qui aura besoin de se dégourdir régulièrement. Plus grand, on se retrouve déjà plus à l’étroit… Par contre, le coffre de 596 litres est franchement généreux.

Toujours aussi prévenante ?

Si le constructeur a fait le choix de ne proposer que la plus petite motorisation, exit alors le 2.0 de 184 ch, les entrailles restent également identiques à la Toyota. On récupère par conséquent un 1,8 litre essence allié à un moteur électrique, le tout délivrant 122 chevaux. Dès les premiers tours de roue, son silence de fonctionnement et la fluidité générale de sa mécanique nous poussent à une conduite douce et coulée. J’ai véritablement apprécié passer quelques centaines de kilomètres en sa compagnie. L’auto, sérieuse et aux suspensions bien tarées, ne nous inflige pas de secousses intempestives et se veut confortable. De surcroît, on apprécie l’excellent frein moteur en mode « B », qui renforce ce bel agrément.

Avec toute la cavalerie sous le capot des modèles que l’on essaye d’ordinaire, les 122 ch me faisaient là un peu peur. Mais pourtant, on a presque l’impression d’en avoir un poil plus sous le capot. Le 0 à 100 km/h en 11,1 secondes dit certes le contraire, mais je mets mon pari sur un bon 0 à 50 km/h et surtout de bonnes relances pour me donner un sentiment différent. On la sent donc plutôt agile et réactive quand on le demande, particulièrement en mode Sport. À cet instant, en haussant le rythme, elle devient malheureusement bruyante en accélération, avec cette désagréable sensation de mouliner dans le vide à cause de la boîte à trains épicycloïdaux (e-CVT). Dommage, je pensais pourtant ne plus subir cela, comme je le disais dans mes précédents essais de l’Across ou du Qashqai. En plus, on ne comprend pas pourquoi le régime s’emballe parfois à près de 4000 tr/min pendant quelques secondes, alors qu’on a tout relâché. Mais je chipote, car cela semble être les seuls défauts que j’ai pu relever.

En effet, le reste, sans être mémorable, rend l’auto très plaisante au quotidien. Vous l’avez deviné, elle bénéficie des mêmes réglages techniques que sa cousine. On sait parfaitement ce qu’il se passe entre le volant et le bitume, grâce à une bonne remontée d’informations ; et elle provoque un sentiment de sécurité vraiment agréable. La Swace ne s’écrase pas de trop sur ses appuis et permet d’enchaîner les courbes sans être obligatoirement agrippé au volant. En bonus, elle offre même un bon feeling dans la pédale de frein contrairement à ce genre d’architecture habituellement. Et ces derniers se montrent suffisamment efficaces pour se sentir en pleine confiance.

Combien ça coûte ?

La Suzuki Swace Hybride ne se différenciera pas réellement de sa « concurrente » en matière de tarifs. En démarrant à 29 550 €, elle s’affiche à seulement 750 € de moins que la Toyota. Mais elle est tout de suite plus équipée avec par exemple des jantes en alliage de 16 pouces, les sièges chauffants ou encore l’écran tactile 8″. La finition Pack de mon modèle d’essai, avec projecteurs à LED et capteurs de stationnement, entre autres, est vendue 31 050 €. On ajoute à cela une teinte à 700 € et c’est tout. Cependant, la jolie conso est quant à elle bien comparable. Régulièrement, on se retrouve sans effort à moins de 5 litres aux 100 km, et, avec des flambées à plus de 2 euros le litre en ce moment, c’est un argument extrêmement important. Lors d’un périple à travers la France, en alternant bon rythme, urbain, péri-urbain et autoroute, il est même facile de se stabiliser à seulement 5,5 l/100.

Le bon choix ?

Alors que j’avais des a priori avant l’essai et pendant les premiers kilomètres, la Suzuki Swace Hybride est finalement une excellente surprise. Une puissance plus que satisfaisante, une jolie polyvalence et une sérénité au volant qui lui valent d’être parfaite dans la vie de tous les jours. Mais aussi en vadrouille. Si en plus un concessionnaire Suzuki se trouve à proximité de votre domicile ou si vous y entretenez de bonnes relations, cela sera à coup sûr un choix malin.

Fiche technique Suzuki Swace Hybride 2022 :

Puissance : 122 ch à 5200 tr/min

Couple : 142 Nm à 3600 tr/min

0 à 100 km/h : 11,1 secondes

Vitesse maximum : 180 km/h

Poids à vide : 1400 kg

Longueur : 4665 mm

Largeur : 1790 mm

Hauteur : 1460 mm

Empattement : 2700 mm

Réservoir : 43 Litres

Coffre : 596 Litres

Tarifs : à partir de 29 550 €

Crédit photos : Thomas D. (Fast Auto)